***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00279475Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.905,41 % 0,02639432Fon Yönetim Ücreti41.081,58 % 0,04950012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu72,45 % 0,0000873Gecelik Ters Repo Komisyonu943 % 0,00113624Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00035208Türev Araçlar Komisyonu1.838,48 % 0,00221523Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.033,46 % 0,01088462TOPLAM GİDERLER77.486,02 % 0,09336465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.992.885,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923405BIST