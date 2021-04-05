***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,0024572Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.092,43 % 0,11663133Fon Yönetim Ücreti518.221,5 % 0,54900107Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.775,74 % 0,00188121Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu76.366,6 % 0,08090237Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00030956Türev Araçlar Komisyonu2.944,4 % 0,00311928Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.394,56 % 0,06715986TOPLAM GİDERLER775.406,87 % 0,82146187DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.393.531,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923407BIST