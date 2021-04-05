***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,03553237Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.997 % 0,21442526Fon Yönetim Ücreti32.194,6 % 0,49320108Hisse Senedi Komisyonu1.126,02 % 0,01724992Tahvil Bono Komisyonu40,45 % 0,00061967Gecelik Ters Repo Komisyonu1.123,16 % 0,01720611Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,03 % 0,00102686Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00447632Türev Araçlar Komisyonu1.879,15 % 0,0287874Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.966,55 % 0,03012631TOPLAM GİDERLER55.005,6 % 0,84265129DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.527.682,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923408BIST