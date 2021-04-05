***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00048422Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.298,65 % 0,01697235Fon Yönetim Ücreti3.233.301,01 % 0,67500151Hisse Senedi Komisyonu13.662,03 % 0,00285216Tahvil Bono Komisyonu249,18 % 0,00005202Gecelik Ters Repo Komisyonu3.200,41 % 0,00066814Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,000061Türev Araçlar Komisyonu12.616,06 % 0,0026338Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.184,92 % 0,0060928TOPLAM GİDERLER3.376.123,9 % 0,70481799DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ479.006.485,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923410BIST