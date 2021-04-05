***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00006526Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri669.434,97 % 0,0188343Fon Yönetim Ücreti20.888.895,5 % 0,58770131Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.856,83 % 0,00047426Gecelik Ters Repo Komisyonu244.305,86 % 0,00687345Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.895,1 % 0,00013772Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00000822Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler188.995,22 % 0,00531731TOPLAM GİDERLER22.015.995,12 % 0,61941184DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.554.338.777,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923411BIST