***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.150,32 % 0,00296598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.480,38 % 0,016709Fon Yönetim Ücreti181.508,44 % 0,46800112Hisse Senedi Komisyonu9.181,11 % 0,02367256Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu25,41 % 0,00006552Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.255,27 % 0,00839338Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00075341Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.724,09 % 0,15399251TOPLAM GİDERLER261.617,22 % 0,67455349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.783.761,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923412BIST