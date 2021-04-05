***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00096172Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.498,61 % 0,02218239Fon Yönetim Ücreti1.189.483,05 % 0,49320113Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu62.005,67 % 0,02570971Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00012116Türev Araçlar Komisyonu71.845,99 % 0,02978985Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.409,48 % 0,0051454TOPLAM GİDERLER1.391.854,44 % 0,57711136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.176.060,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923414BIST