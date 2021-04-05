***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,0015747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.364,39 % 0,01722024Fon Yönetim Ücreti726.455,8 % 0,49320111Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu811,83 % 0,00055116Gecelik Ters Repo Komisyonu4.964 % 0,00337013Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu202,86 % 0,00013772Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00019838Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.869,97 % 0,00805869TOPLAM GİDERLER772.280,49 % 0,52431214DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.294.032,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923415BIST