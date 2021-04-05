***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00193496Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.620,83 % 0,02304234Fon Yönetim Ücreti591.199,81 % 0,49320128Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,16 % 0,00001181Gecelik Ters Repo Komisyonu16.960,82 % 0,01414936Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00024376Türev Araçlar Komisyonu34.082,41 % 0,02843284Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.472,23 % 0,00790209TOPLAM GİDERLER681.961,9 % 0,56891846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ119.869.885,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923416BIST