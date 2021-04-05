***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.159,58 % 0,00057639Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.198,43 % 0,01501055Fon Yönetim Ücreti941.531,05 % 0,46800106Hisse Senedi Komisyonu14.429,47 % 0,00717237Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu47,53 % 0,00002363Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.045,01 % 0,00399888Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00014524Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.208,89 % 0,00557153TOPLAM GİDERLER1.006.912,16 % 0,50049964DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ201.181.393,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923420BIST