***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.159,58 % 0,00197194Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.485,55 % 0,01613082Fon Yönetim Ücreti486.897,38 % 0,82800185Hisse Senedi Komisyonu59.766,7 % 0,10163731Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18,48 % 0,00003143Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.754,33 % 0,00638449Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00049691Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.417,99 % 0,01261479TOPLAM GİDERLER568.792,21 % 0,96726953DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.803.900,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923423BIST