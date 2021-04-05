***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00003905Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri993.209,2 % 0,01672318Fon Yönetim Ücreti20.846.344,95 % 0,35100075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.001,79 % 0,00003371Gecelik Ters Repo Komisyonu1.635.864,12 % 0,02754389Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu199.039,27 % 0,00335133Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00000492Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler320.833,81 % 0,00540205TOPLAM GİDERLER23.999.904,78 % 0,40409888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.939.116.891,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923424BIST