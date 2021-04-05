***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00199821Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.692,29 % 0,04797923Fon Yönetim Ücreti846.194,62 % 0,7290016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.836,7 % 0,00244383Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu136.543,01 % 0,1176326Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00025173Türev Araçlar Komisyonu68.378,38 % 0,05890837Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler222.525,32 % 0,19170686TOPLAM GİDERLER1.334.781,96 % 1,14992244DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.075.824,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923425BIST