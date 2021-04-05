***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00300651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.018,89 % 0,02465274Fon Yönetim Ücreti333.276,37 % 0,43200072Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu351,15 % 0,00045517Gecelik Ters Repo Komisyonu2.468,61 % 0,00319987Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu123,48 % 0,00016006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00037876Türev Araçlar Komisyonu665 % 0,00086199Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.444,73 % 0,01224248TOPLAM GİDERLER367.959,87 % 0,4769583DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.147.179,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923428BIST