***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00448742Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.841,17 % 0,03838671Fon Yönetim Ücreti190.727,7 % 0,36900086Hisse Senedi Komisyonu8.654,02 % 0,01674293Tahvil Bono Komisyonu15,11 % 0,00002923Gecelik Ters Repo Komisyonu8.544,55 % 0,01653114Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00056532Türev Araçlar Komisyonu8.739,26 % 0,01690785Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.212,22 % 0,01008408TOPLAM GİDERLER244.345,67 % 0,47273553DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.687.603,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923430BIST