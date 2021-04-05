***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.154,95 % 0,00170601Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.455,22 % 0,01544373Fon Yönetim Ücreti316.831,22 % 0,46800118Hisse Senedi Komisyonu18.881,86 % 0,02789098Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu29,73 % 0,00004392Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.391,9 % 0,00796454Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00043162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler66.935,47 % 0,09887245TOPLAM GİDERLER419.972,55 % 0,62035443DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.698.807,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923431BIST