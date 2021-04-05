***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.654,93 % 0,003552Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.128,13 % 0,03890867Fon Yönetim Ücreti114.894,78 % 0,24660034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu82,47 % 0,00017701Gecelik Ters Repo Komisyonu4.827,3 % 0,0103609Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu538,02 % 0,00115476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00062715Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.570,14 % 0,01195527TOPLAM GİDERLER145.987,97 % 0,3133361DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.591.493,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923432BIST