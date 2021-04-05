***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.804,78 % 0,02077747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.578,66 % 0,10229369Fon Yönetim Ücreti124.393,3 % 0,44525006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu115,9 % 0,00041485Gecelik Ters Repo Komisyonu404,91 % 0,00144932Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu59.730,73 % 0,21379858Vergiler ve Diğer Harcamalar292,11 % 0,00104557Türev Araçlar Komisyonu1.741,06 % 0,0062319Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.930,94 % 0,23241208TOPLAM GİDERLER285.992,39 % 1,02367354DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.937.851,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923439BIST