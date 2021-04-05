***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00059862Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.146,91 % 0,01991081Fon Yönetim Ücreti955.484,77 % 0,24660063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu46,55 % 0,00001201Gecelik Ters Repo Komisyonu4.558,83 % 0,00117659Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00007541Türev Araçlar Komisyonu17.740,35 % 0,0045786Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.408,25 % 0,00784805TOPLAM GİDERLER1.087.997,3 % 0,28080073DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ387.462.420,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923443BIST