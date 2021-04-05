***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,28 % 0,00031375Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri226.273,61 % 0,03061012Fon Yönetim Ücreti3.645.798,48 % 0,49320087Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.181,81 % 0,00015987Gecelik Ters Repo Komisyonu13.457,49 % 0,00182052Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu359.388,53 % 0,04861781Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00003953Türev Araçlar Komisyonu53.169,75 % 0,00719276Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler390.563,45 % 0,05283513TOPLAM GİDERLER4.692.444,6 % 0,63479036DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ739.211.694,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923445BIST