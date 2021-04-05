***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri893,64 % 0,06955918Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266,07 % 0,02071037Fon Yönetim Ücreti6.359,34 % 0,49499851Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,58 % 0,00206893Gecelik Ters Repo Komisyonu47,85 % 0,00372455Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar323,14 % 0,02515258Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.396,61 % 0,10870937TOPLAM GİDERLER9.313,23 % 0,7249235DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.284.719,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923450BIST