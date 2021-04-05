***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri324,96 % 0,00036571Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.560,61 % 0,01638655Fon Yönetim Ücreti14.019,56 % 0,01577765Hisse Senedi Komisyonu9.381,3 % 0,01055774Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu419,83 % 0,00047248Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.019,47 % 0,00114731Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu265,08 % 0,00029832Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,0002567Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.633,54 % 0,0052146TOPLAM GİDERLER44.852,45 % 0,05047708DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.857.063,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923452BIST