***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.682 % 0,0011503Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.644,37 % 0,01480228Fon Yönetim Ücreti325.054,77 % 0,2223004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu147,2 % 0,00010067Gecelik Ters Repo Komisyonu58.446,79 % 0,03997094Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.336,99 % 0,00364989Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00019983Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.555,26 % 0,01474134TOPLAM GİDERLER434.159,58 % 0,29691565DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.223.202,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923453BIST