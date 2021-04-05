***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.043,39 % 0,01768893Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri451,68 % 0,001976Fon Yönetim Ücreti16.284,26 % 0,07124002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu102,32 % 0,00044763Gecelik Ters Repo Komisyonu141,78 % 0,00062026Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu53.958,59 % 0,23605684Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00028042Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.712,32 % 0,19123169TOPLAM GİDERLER118.758,44 % 0,51954179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.858.303,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923454BIST