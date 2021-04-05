***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.766,1 % 0,03935126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.595,78 % 0,06271449Fon Yönetim Ücreti24.557,65 % 0,20276003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu39,16 % 0,00032332Gecelik Ters Repo Komisyonu93,1 % 0,00076868Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu25.861,05 % 0,21352154Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00105848Türev Araçlar Komisyonu1.016,2 % 0,00839025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.238,79 % 0,22489684TOPLAM GİDERLER91.296,03 % 0,75378491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.111.681,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923456BIST