***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri827,33 % 0,0006672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.495,21 % 0,01491546Fon Yönetim Ücreti1.026.723,1 % 0,8280006Hisse Senedi Komisyonu200.503,97 % 0,16169638Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31,07 % 0,00002506Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.814,73 % 0,01275379Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00023564Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.314,11 % 0,00831781TOPLAM GİDERLER1.273.001,72 % 1,02661193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.000.285,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923458BIST