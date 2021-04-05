***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00186152Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.479,34 % 0,02365929Fon Yönetim Ücreti614.525,73 % 0,49320103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40.983,26 % 0,03289201Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00023451Türev Araçlar Komisyonu63.642,57 % 0,05107773Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.871,84 % 0,00631772TOPLAM GİDERLER759.114,38 % 0,6092438DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.599.442,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923463BIST