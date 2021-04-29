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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

29.04.2021 14:19



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/04/2021
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
638,47 % 0,00297428
Fon Yönetim Ücreti
51.037,71 % 0,23775686
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
25,18 % 0,0001173
Gecelik Ters Repo Komisyonu
136,91 % 0,00063779
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0013612
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
155,26 % 0,00072327
TOPLAM GİDERLER
52.285,73 % 0,24357071
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.466.345,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932264


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ALKIM 17,01 22.715.302 % 1,01  
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Riyal 2,2005 2,2115 % 0,94  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,13  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 0,00  
B. Petrol 66,97 66,97 -1,08  
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