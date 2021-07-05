***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.775,65 % 0,00095524Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti576 % 0,00030987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.145,72 % 0,03074248Fon Yönetim Ücreti1.749.554,29 % 0,94120135Hisse Senedi Komisyonu21.294,34 % 0,01145564Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu153,1 % 0,00008236Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.217,86 % 0,0098006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00047825Türev Araçlar Komisyonu0 % 0