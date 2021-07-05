***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 17:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.775,65 % 0,00095524
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
576 % 0,00030987
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
57.145,72 % 0,03074248
Fon Yönetim Ücreti
1.749.554,29 % 0,94120135
Hisse Senedi Komisyonu
21.294,34 % 0,01145564
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
153,1 % 0,00008236
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.217,86 % 0,0098006
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889 % 0,00047825
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
M
17:421.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,26
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:428,6651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:4210,2818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0165
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:42498,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,17
|Açılış
|: 498,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VKFYO
|7,81
|3.773.672
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.555
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.803.638
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|122.498.182
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.173.731
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.327.892
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|68.218.621
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,92
|3.033.925
|% -4,05
|
|THYAO
|14,10
|1.049.262.031
|% 2,62
|
|GARAN
|8,60
|946.301.096
|% 2,38
|
|KOZAL
|111,20
|752.969.266
|% -1,42
|
|SASA
|29,54
|647.475.393
|% 3,21
|
|ARCLK
|32,88
|331.375.597
|% 1,54
|
|GARAN
|8,60
|946.301.096
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,22
|234.596.149
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,29
|128.343.921
|% 6,61
|
|THYAO
|14,10
|1.049.262.031
|% 2,62
|
|AKBNK
|5,43
|325.425.890
|% 1,88
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6586
|8,6651
|% -0,17
|
|Euro
|10,2762
|10,2818
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9556
|12,0155
|% -0,11
|
|Frank
|9,3563
|9,4126
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3033
|2,3148
|% -0,18
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,15
|76,15
|-0,02
|
Seans Raporu
17:42
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17:52IZMDC
Yüzde 6.05 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 609, 875 adet işlem
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 3 artarak (% 1.01 ) 1, 229
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BURCE, EDATA, SELVA, TSPOR, ARMDA, VAKFN, BIOEN, EUKYO
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17:48
AKYHO, OZBAL, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:48
DAGHL, KERVN, YKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında