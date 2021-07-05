***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.853,97 % 0,01704519Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti612,9 % 0,00271071Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.324,65 % 0,01912689Fon Yönetim Ücreti141.251,18 % 0,62472017Hisse Senedi Komisyonu12.266,96 % 0,05425383Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24,37 % 0,00010778Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.574,58 % 0,01138675Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Diğer Giderler6.453,75 % 0,02854339TOPLAM GİDERLER171.718,66 % 0,75947054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.610.312,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946199BIST