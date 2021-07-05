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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2021 15:36



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.853,97 % 0,01704519
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
612,9 % 0,00271071
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.324,65 % 0,01912689
Fon Yönetim Ücreti
141.251,18 % 0,62472017
Hisse Senedi Komisyonu
12.266,96 % 0,05425383
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24,37 % 0,00010778
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.574,58 % 0,01138675
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Diğer Giderler
6.453,75 % 0,02854339
TOPLAM GİDERLER
171.718,66 % 0,75947054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.610.312,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946199


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EDATA 7,26 18.856.906 % 10,00  
GWIND 3,74 135.840.512 % 10,00  
SELVA 6,49 18.911.689 % 10,00  
EUKYO 7,92 6.061.684 % 9,96  
TKURU 239,00 7.121.722 % 9,94  
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Frank 9,3545 9,4108 % -0,04  
Riyal 2,3035 2,3150 % -0,03  
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Altın Ons 1.808 1.809 17,11  
Altın Gr. 504 504 4,32  
Cumhuriyet 3.331 3.381 29,00  
Tam 3.314 3.398 26,66  
Yarım 1.602 1.644 12,90  
Çeyrek 804 822 6,45  
Gümüş.Ons 26,61 26,66 0,16  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 0,04  
B. Petrol 77,39 77,39 0,23  
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