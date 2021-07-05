***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2021 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.853,97 % 0,01704519
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
612,9 % 0,00271071
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.324,65 % 0,01912689
Fon Yönetim Ücreti
141.251,18 % 0,62472017
Hisse Senedi Komisyonu
12.266,96 % 0,05425383
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24,37 % 0,00010778
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.574,58 % 0,01138675
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Diğer Giderler
6.453,75 % 0,02854339
TOPLAM GİDERLER
171.718,66 % 0,75947054
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.610.312,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946199
BIST
13:541.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:548,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:5410,2767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0162
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:54503,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,41
|Açılış
|: 503,68
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EDATA
|7,26
|18.856.906
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|135.840.512
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.911.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.061.684
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,03
|5.820.358
|% -7,39
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,69
|859.043.176
|% 0,58
|
|THYAO
|14,09
|416.895.260
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,10
|315.322.031
|% -0,27
|
|EREGL
|18,29
|301.702.141
|% 0,38
|
|AKBNK
|5,45
|297.530.893
|% 0,18
|
|GARAN
|8,69
|859.043.176
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,23
|208.203.998
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|129.160.578
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|79.887.118
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|297.530.893
|% 0,18
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6721
|8,6747
|% 0,12
|
|Euro
|10,2733
|10,2767
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9652
|12,0252
|% 0,01
|
|Frank
|9,3545
|9,4108
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,03
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,11
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|