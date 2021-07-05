***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.775,65 % 0,00615243Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti493,65 % 0,00171044Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.535,96 % 0,03304105Fon Yönetim Ücreti71.566,6 % 0,24797035Hisse Senedi Komisyonu21.629,46 % 0,07494369Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16,6 % 0,00005752Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.182,57 % 0,00756236Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00308029Türev Araçlar Komisyonu105,01 % 0,00036385Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.727,3 % 0,03370402TOPLAM GİDERLER117.921,8 % 0,40858599DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.860.950,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946184BIST