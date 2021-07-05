***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00464304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti624,75 % 0,00081675Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.509,91 % 0,03596419Fon Yönetim Ücreti191.063,24 % 0,24978037Hisse Senedi Komisyonu7.492,91 % 0,00979561Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21.184,27 % 0,02769457Vadeli Ters Repo Komisyonu693 % 0,00090597Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00116221Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.979,7 % 0,01958323TOPLAM GİDERLER267.988,36 % 0,35034595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.492.496,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946185BIST