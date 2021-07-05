***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00048246Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti631,5 % 0,00008579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.114,55 % 0,00721533Fon Yönetim Ücreti383.732,76 % 0,05212807Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00011206Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler84.232,41 % 0,01144253TOPLAM GİDERLER526.087,7 % 0,07146624DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ736.134.544,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946186BIST