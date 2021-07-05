***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.775,93 % 0,00248117Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti233,55 % 0,00032629Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.746,53 % 0,03736783Fon Yönetim Ücreti621.856,26 % 0,86880124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu861,65 % 0,00120382Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00124203Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.773,17 % 0,02203684TOPLAM GİDERLER668.136,09 % 0,93345923DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.576.354,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946187BIST