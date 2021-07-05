***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,000625Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti453,9 % 0,00007988Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.902,19 % 0,03728989Fon Yönetim Ücreti565.700,18 % 0,09955015Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.832,25 % 0,00067439Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00015644Türev Araçlar Komisyonu35.482,76 % 0,00624415Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.580,82 % 0,01365243TOPLAM GİDERLER899.392,68 % 0,15827231DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ568.256.477,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946189BIST