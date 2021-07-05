***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00087406Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti456,3 % 0,0001123Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.962,66 % 0,03912159Fon Yönetim Ücreti2.015.155,01 % 0,49594076Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu46,55 % 0,00001146Gecelik Ters Repo Komisyonu11.060,32 % 0,00272201Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00021879Türev Araçlar Komisyonu32.959,12 % 0,00811142Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler73.902,63 % 0,01818784TOPLAM GİDERLER2.296.983,17 % 0,56530022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ406.329.782,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946191BIST