***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00341271Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti636 % 0,00061113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.361,62 % 0,05223601Fon Yönetim Ücreti1.032.243,57 % 0,99188141Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu62.991,74 % 0,06052868Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00085424Türev Araçlar Komisyonu108.191,42 % 0,10396099Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.050,54 % 0,01350114TOPLAM GİDERLER1.276.915,47 % 1,2269863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.069.252,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946192BIST