***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,42 % 0,00048156Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti511,35 % 0,00006934Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri479.438,02 % 0,06501049Fon Yönetim Ücreti7.314.905,29 % 0,99188117Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.963,11 % 0,00040179Gecelik Ters Repo Komisyonu28.663,73 % 0,00388672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu578.407,24 % 0,07843044Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00012055Türev Araçlar Komisyonu185.951,89 % 0,02521457Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler494.705,42 % 0,0670807TOPLAM GİDERLER9.089.986,47 % 1,23257733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ737.477.989,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946193BIST