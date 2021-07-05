***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.914,14 % 0,00091038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti659,55 % 0,00020604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.079,51 % 0,03032784Fon Yönetim Ücreti1.431.073,99 % 0,44707043Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu398,73 % 0,00012456Gecelik Ters Repo Komisyonu190.156,23 % 0,05940519Vadeli Ters Repo Komisyonu3.465 % 0,00108247Borsa Para Piyasası Komisyonu29.737,87 % 0,00929017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00027773Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.387,53 % 0,01792798TOPLAM GİDERLER1.813.761,55 % 0,56662281DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ320.100.343,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946194BIST