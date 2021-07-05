***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.443,4 % 0,00118026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti657,39 % 0,00053755Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.031,94 % 0,03273398Fon Yönetim Ücreti2.036.453,56 % 1,66520086Hisse Senedi Komisyonu254.198,71 % 0,20785738Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu139,41 % 0,000114Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.459,8 % 0,02081839Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00072693Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.447,97 % 0,01426714TOPLAM GİDERLER2.376.721,18 % 1,94343649DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.294.769,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946195BIST