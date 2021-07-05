***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.040,56 % 0,01459531Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti565,8 % 0,00117292Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri116.795,21 % 0,24212031Fon Yönetim Ücreti515.476,95 % 1,06860067Hisse Senedi Komisyonu2,12 % 0,00000439Tahvil Bono Komisyonu355,97 % 0,00073794Gecelik Ters Repo Komisyonu1.600,48 % 0,00331785Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu101.927,21 % 0,21129846Vergiler ve Diğer Harcamalar888,91 % 0,00184274Türev Araçlar Komisyonu14.361,15 % 0,02977114Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler127.619,67 % 0,26455977TOPLAM GİDERLER886.634,03 % 1,8380215DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.238.501,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946196BIST