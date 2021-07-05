***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.112,9 % 0,01843977Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti565,8 % 0,00170676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.941,84 % 0,29242839Fon Yönetim Ücreti232.531,9 % 0,70144047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu318,86 % 0,00096185Gecelik Ters Repo Komisyonu923,13 % 0,00278465Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu67.963,05 % 0,20501288Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00126815Türev Araçlar Komisyonu13.110,19 % 0,03954734Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.637,19 % 0,26737713TOPLAM GİDERLER507.525,26 % 1,53096738DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.150.625,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946197BIST