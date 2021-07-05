***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.887,07 % 0,0056007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti705,12 % 0,00136788Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.419,46 % 0,07841068Fon Yönetim Ücreti255.649,44 % 0,49594049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu136,28 % 0,00026437Gecelik Ters Repo Komisyonu7.312,31 % 0,01418533Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.576,61 % 0,00499843Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00172459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.778,31 % 0,02478895TOPLAM GİDERLER323.353,6 % 0,62728142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.548.410,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946198BIST