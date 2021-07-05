***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.502,12 % 0,00832721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti565,8 % 0,00085631Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.261,94 % 0,1244997Fon Yönetim Ücreti376.569,26 % 0,56992042Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu282,13 % 0,00042699Gecelik Ters Repo Komisyonu1.694,86 % 0,00256509Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu136.445,81 % 0,20650452Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00053924Türev Araçlar Komisyonu8.896,62 % 0,01346463Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler149.084,46 % 0,22563254TOPLAM GİDERLER761.659,3 % 1,15273664DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.074.007,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946200BIST