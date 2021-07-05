***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.629,6 % 0,00825559Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti565,8 % 0,00100895Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.220,12 % 0,05388908Fon Yönetim Ücreti194.146,77 % 0,34620613Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu211,7 % 0,00037751Gecelik Ters Repo Komisyonu847,27 % 0,00151087Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu68.736,78 % 0,12257271Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00022861Türev Araçlar Komisyonu11.882,2 % 0,02118856Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.138,26 % 0,18391807TOPLAM GİDERLER414.506,7 % 0,73915606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.078.373,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946201BIST