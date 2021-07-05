***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.544,19 % 0,01302739Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti565,8 % 0,00162205Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.527,35 % 0,05311465Fon Yönetim Ücreti108.956,81 % 0,31236001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu169,81 % 0,00048682Gecelik Ters Repo Komisyonu370,39 % 0,00106184Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu45.686,65 % 0,13097559Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00036753Türev Araçlar Komisyonu10.772,14 % 0,03088183Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler81.185,09 % 0,23274338TOPLAM GİDERLER270.906,43 % 0,77664109DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.881.804,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946212BIST