***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.293,64 % 0,03989769Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti660,15 % 0,0061343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.399,26 % 0,11521734Fon Yönetim Ücreti24.179,24 % 0,22468016Hisse Senedi Komisyonu2.268,31 % 0,02107776Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu150,07 % 0,00139449Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.678,84 % 0,19215348Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00119127Türev Araçlar Komisyonu1.585,76 % 0,01473532Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.854,01 % 0,33316534TOPLAM GİDERLER102.197,48 % 0,94964714DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.761.626,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946213BIST