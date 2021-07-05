***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.207,86 % 0,021857Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti660,15 % 0,00342904Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.651,02 % 0,06571355Fon Yönetim Ücreti37.979,91 % 0,19728011Hisse Senedi Komisyonu3.196,86 % 0,01660554Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu206,32 % 0,00107169Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu21.688,52 % 0,11265729Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00066591Türev Araçlar Komisyonu2.380,05 % 0,01236276Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.595,42 % 0,23164324TOPLAM GİDERLER127.694,31 % 0,66328612DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.251.768,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946214BIST