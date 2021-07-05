***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.094,64 % 0,15089109Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti471,45 % 0,01167216Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.586,52 % 0,41064904Fon Yönetim Ücreti17.405,32 % 0,43092089Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu237,84 % 0,00588844Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar356,3 % 0,00882128Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.484,18 % 0,48238931TOPLAM GİDERLER60.636,25 % 1,50123221DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.039.098,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946217BIST