***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.771,02 % 0,00238204Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti600,15 % 0,00080721Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.892,87 % 0,03079119Fon Yönetim Ücreti699.771,69 % 0,94120138Hisse Senedi Komisyonu35.107,5 % 0,04722001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu93,14 % 0,00012527Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.989,57 % 0,01612612Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00119572Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.813,7 % 0,1194555TOPLAM GİDERLER861.928,64 % 1,15930443DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.348.774,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946231BIST